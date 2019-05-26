宜蘭長泳意外 女泳客命危、昏迷指數3

2019-05-26 12:45

［記者張議晨／宜蘭報導］「2019蘭陽海上長泳-迎向龜山」今上午登場，但9時許傳有4名泳客因體力不支，在外海昏厥情況，其中1名72歲梁姓女友客，被救起時已無生命跡象，雖送醫後恢復心跳轉送羅東聖母醫院治療，但昏迷指數僅3，仍在插管搶救中。

迎向龜山長泳活動，共有1127人參加，今上午8點半鳴槍下水，但宜蘭頭城外海疑海象不佳，活動開始約半小時左右，就傳有選手體力不支情況。

宜蘭縣消防局今上午9點12分獲報後，與在海上戒護的民間救難團體合作，將發生意外的選手救上岸，事發後主辦單位當場宣布活動停止，所有選手一律強制上岸，避免意外發生。

其中，梁女被救起時無生命跡象，送往杏和醫院急救後恢復心跳，現轉送聖母醫院治療，院方醫護人員從梁女體內抽出近600CC海水，昏迷指數現僅3，仍在插管搶救

中。

至於其他3人，51歲張男肢體無力送杏和醫院，另15歲譚姓小弟、61歲張姓男子分別有失溫、氣喘等狀況，兩人均送陽大醫院治療，幸3人送醫時意識清楚，無生命危險。

根據氣象預報資料，頭城外海陣風約7級，平均浪高約1至2公尺，龜山島周邊浮標，浪高也僅0.8公尺；宜蘭氣象站解釋，從氣象資料來看，宜蘭外海天氣算風和日麗。

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