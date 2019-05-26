「陸空並進」奏效 南投2釣客受困沙洲獲救

2019-05-26 11:44

〔記者謝介裕／南投報導〕美景潛藏危機，不可不慎！

南投市30多歲的王姓、徐姓2名男子，相約前往南投縣竹山鎮太極峽谷天梯下方的溪流釣魚，怎料，山區一陣大雨過後，河水突然暴漲，2人走避不及受困沙洲，南投縣消防局接獲通報後，祭出「陸空並進」策略，歷經約1小時努力，終於有驚無險將2人救出，結束這場驚魂記。

該意外發生在25日下午4時30分許，南投縣消防局第3大隊竹山分隊接獲報案，指太極峽谷天梯下方東埔蚋溪水域有2名釣客沙洲受困後，立即準備拋繩槍、浮水繩、急流救生衣、繩索、滑輪等各項救溺裝備，會同竹山分局頂林派出所員警前往救援。

消防員、警員在下午5時30分許抵達案發現場時，當時溪水仍然十分湍急，加上沒有確切的釣客受困地點，深恐貿然躁進搜尋，不但危及救援人員本身安全，甚至延誤救人的時機，遂立即出動空拍機沿著河道搜尋，確認釣客所在位置後，地面救援人員才克服險峻河谷環境挺進，在傍晚6時30分左右，順利與2人會合並協助脫困，還好2人只受了點驚嚇，並無受傷，可說是不幸中之大幸！

南投縣消防局表示，竹山太極峽谷天梯一帶風景幽美，也是釣客最喜愛的垂釣場所之一，惟因梅雨季節到來，氣候十分不穩定，因此呼籲民眾外出垂釣時一定要留意天候狀況，避免類似意外發生。

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