險遭「榔頭砲彈」砸中 堅強母控建商業務過失傷害

2019-05-25 21:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市呂姓母親開車接5歲愛女學畫途中，途經新板極建案工地，遭從26樓頂掉落的榔頭砸落車內，只差5公分就砸中愛女，女童命大，幸運地僅遭碎屑噴濺輕傷。堅強的呂女今天帶愛女拜拜、祈福後，趕往板橋警分局後埔派出所控告建商業務過失傷害，替愛女討公道，更要求新北市政府落實要求建案公安。

24日下午5點20分左右，32歲呂姓女子駕駛休旅車載5歲愛女到板橋學畫，途經板橋民族路258號新板極建案前方路段，突遭天外飛來橫禍，一個重約20公斤的無柄榔頭應聲砸破車頂玻璃天窗，只差5公分就砸中愛女，榔頭墜落第二排座位腳踏墊上，後座宛如爆炸現場一片混亂。呂女趕緊先檢視愛女傷勢，所幸只有右小腿遭噴濺玻璃碎屑刺出數個破皮傷口，連聲安撫愛女後，帶她返家歇息。

堅強的呂女今早帶著愛女出面，指控建商這樣實在太可怕，因為宛如砲彈的榔頭只差5公分砸中愛女，也差點打中她，要求建商改善、市政府落實建案公安，別再發生類似離譜意外。

呂女今天到後埔派出所報案，指控建商業務過失傷害，求償遭砸車輛修復損失，至於車輛損失，仍待週一原廠估價後，再回覆警方。

建商勝輝建設的代表人則稱，因4天後的29日起到31日將拆除吊塔，事發時工人正在敲打拆卸，未料榔頭從26樓頂樓墜落，對於遭波及母女深感抱歉，會負全責，賠償所有損失，新北市政府工務局案發後勒令建案停工，但建案工地昨仍有工人出入。

相關新聞連結：

開車突遭鐵鎚從天而降... 母飆淚：只差5公分砸中女兒！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法