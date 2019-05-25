開車突遭鐵鎚從天而降... 母飆淚：只差5公分砸中女兒！

2019-05-25 11:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市呂姓媽媽昨天開車載女兒經過板橋途中，遭從天而降的鐵鎚砸破玻璃天窗，險些砸中開車的呂女與在後座的5歲女兒，母女今天現身，呂女泣述，事發之際如果開快點或開慢一些，遭遇不測的可能就是她或是愛女，當下她目睹如爆炸現場的玻璃碎屑波及女兒頭臉、手腳，連忙安撫，事後發現放置安全座椅的皮椅都遭割破，鐵鎚只差5公分就打中女兒，讓她一夜難眠，女兒也嚇得作惡夢，讓她驚呼老天保佑。

新北市板橋警分局調查，這起案件發生在24日下午5時20分許，32歲呂姓女子駕駛百萬休旅車載著5歲女兒，沿著板橋民族路往中和方向行駛內側車道，突遭天外飛來橫禍，路上一處建築工地掉落一個鐵鎚，直接砸破該車車頂玻璃天窗，砸破皮椅並墜落第二排座位腳踏墊上，呂女見狀，連忙停車查看，發現後座女兒雖僅受擦傷，但後座一片混亂，女兒飽受驚嚇，連忙帶女兒就醫後返家。

呂女說，當時她開在內側，突然遇見天外橫禍，真的覺得很可怕；她將帶女兒到保安宮、行天宮收驚、參拜祈福，約中午會到後埔派出所製作筆錄。

板橋警分局後埔派出所副所長黃政凱說，事後查出為該建案頂樓正施作工程，工人施工時鐵鎚頭不慎掉落，墜落打破呂女駕駛的休旅車玻璃天窗。至於刑責部分，刑法不處罰「過失毀損」，但呂女車損部分，可提出民事損害賠償，至於女童受傷部分，可對工人提告「業務過失傷害」。警方強調，警方將提供呂女與女童最大協助，依法向建商爭取最大權益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法