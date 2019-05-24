驚險！天降20公斤鐵鎚砸穿休旅車天窗 差30公分命中女童

2019-05-24 23:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市呂姓女子今天傍晚開著百萬休旅車載愛女行經板橋民族路新板極建案工地，突然一陣巨響，呂女見不明物品砸破天窗，只差30公分就傷及愛女，她連忙停車安撫愛女，發現愛女遭碎片波及，腿部擦傷心疼不已，連忙帶愛女就醫後返家，下週將前往提告，但面對愛女差點遭受嚴重傷亡，呂女與家人都餘悸猶存；板橋警分局估計墜落的鐵槌頭重約20公斤，也替這對母女捏把冷汗。

板橋警分局調查，這起案件發生在今天下午5時20分許，32歲呂女駕駛豐田百萬休旅車載著6歲愛女，沿著板橋民族路往中和方向行駛內側車道，突天外飛來橫禍，新板極建築工地掉落一個鐵鎚頭，直接砸破該車車頂玻璃天窗，墜落第二排座位腳踏墊上，呂女見狀，驚問愛女狀況，連忙停車查看，發現女兒僅受擦傷，呂女見後座一片混亂，愛女飽受驚嚇，又驚又怕，連忙帶愛女就醫後返家。

板橋警分局後埔派出所副所長黃政凱說，事後查出為該建案頂樓正施作工程，工人施工時鐵鎚頭不慎掉落，墜落打破呂女駕駛的休旅車玻璃天窗墜入，至於該案刑責部分，刑法不處罰「過失毀損」，但呂女車損部分，可提出民事損害賠償，至於女童受傷部分，可對工人提告「業務過失傷害」。而「公共危險」部份，刑法185條「以他法致生往來之危險」，涉案成分僅限於「故意」，工人欠缺故意要件，恐難構成。

目擊民眾也為女童與駕駛呂女捏把冷汗，因為如果墜落物稍有偏差，可能就傷及母親或孩子，要求新北市政府相關單位嚴懲疏失的工人與建商，給予警惕，否則難保不會再影響其餘無辜民眾。

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