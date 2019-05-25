村長怒了！被叫出村民服務... 結果在暗巷遭打斷肋骨

2019-05-25 12:27

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣南州鄉米崙村村長鄧木隆日前接到村民林姓男子的電話，以為有事情需要服務，結果沒想到卻被林男夥同兄弟毆打，鄧木隆原本不願多加追究，但沒想到第一次就醫回家後竟開始發燒頭暈，再次到醫院掛急診竟發現連肋骨都被打斷，忍無可忍決定提告。

鄧木隆第二次就醫後也被醫生留在病房觀察，左手臂有多處挫傷，左背處的肋骨則是被踢斷，頭部也被重擊，傷勢不輕，得打止痛針才比較好移動，他說，雖然不熟該林姓男子，但也打個照面，週一晚間接到電話，以為林男是單純需要村民服務，因此沒有想太多，就帶著妻子到林男家赴會。

鄧木隆氣憤指出，林男一見面就臉色不善，開口竟說「為何要在我在鴿籠裡時開罵！」等令人摸不著頭緒的話，隨後就仗著身材優勢開始毆打，林的兄弟更持棍棒出門，所幸有旁人阻止，但已倒在地上的他仍是在混亂中不斷被拳打腳踢，渾身是傷，由於當地為巷弄，林男就是預謀引出他去沒有監視器的地方，再仗著人多毆打。

鄧木隆表示，當時馬上送醫原以為就是毆傷，但沒想到週三開始頭暈目眩還發燒，毆傷的痛更是完全沒停過，甚至更惡化，因此再到另間醫院掛急診，經過檢查，才發現左邊的第12根肋骨斷裂，醫生除為他打止痛針，也希望他留院觀察。

「還以為是村民需要服務，誰知道竟是要引出來毆打！」鄧木隆是直說「豈有此理」，他說，村長為村民服務天經地義，是屬於公務執行的範疇，他認為整件事就是選舉恩怨張冠李戴到他頭上，才招致這起「有夠衰」的飛來橫禍，但無論如何，若以類似需要村民服務的口吻把村長找出來卻群起毆打，對民選公職的人身安全實在是非常大的威脅，報警不排除以妨害公務等請檢警詳查，更要求警方應加強治安。

南州分駐所則回應，目前已接獲報案並製作筆錄，將請相關人等到案，釐清案情。

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