軍人出拳暴行犯上 早年判死今薄懲

2019-05-25 07:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍郭姓上尉軍官前往眷村執行巡查勤務，碰巧遇到舊識楊姓上士，楊因不滿他先前的管教方式，涉嫌出拳打人，被高雄高分院依陸海空軍刑法，判處有期徒刑6月確定，得易科罰金，比原審多3個月徒刑。

法界人士則表示，2、30年前，金門等外島，軍人暴行犯上是唯一死刑，如今因軍人犯罪回歸普通法院管轄，量刑輕許多，能否彰顯軍紀，外界看法見仁見智。

判決書指出，楊姓被告現為海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第3中隊擔任上士、郭姓上尉則為陸戰隊指揮部擔任上尉眷上士管官，2人屬不同建制單位，無職務上隸屬關係，但早先曾共同在同單位服務。

去年3月19日15時許，楊在高雄市左營區合群新村處執行勤務，偶遇郭至該處巡查，因不滿郭在2人共事期間的領導方式，趨前招呼之際，涉嫌出拳毆打郭後腦勺，並以腳踢其尾椎。案經陸戰隊函送法辦。

楊出庭否認犯行，指稱上前打招呼，沒有碰觸郭，有其他同袍作證。

二審合議庭調閱監視器等物，楊施暴時其同袍已離開未看見，加上郭有受傷證明等證據，認定楊有罪，並查他在2015年間因對上官施恐嚇罪，業經高雄地檢署緩起訴處分。

楊身為上士領導幹部，本應以身作則服從軍中之領導統御，僅因細故對郭施暴，嚴重損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，行為實有不當。

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