聽到一句話 小黃運將加油加到發火打人...

2019-05-22 10:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕加油加到火氣大到揮拳打人？彰化秀水一處加油站傳出揮拳事件，梁姓計程車司機不滿工讀生嫌他拿卡片的動作慢，司機問工讀生「你心情不好」後，聽到工讀生回說「不爽」，司機火冒三丈，抓起工讀生衣服連揮數拳，帽子、眼鏡都被掉在地上！

秀水分駐所長柯福來表示，這起加油站打人事件發生在21日上午，事發後也接獲報案，梁姓計程車司機（57歲）坦承有出手打人，由於被害人李姓工讀生（20歲）不願意提告，以違反社會秩序維護法送交裁罰。

柯福來指出，計程車司機供稱他到加油站加油，工讀生嫌他拿卡片動作比較慢，還跟他說「你要讓我等多久？」司機認為工讀生口氣不好，就回說「你心情不好？」接著又聽到工讀生說「不爽！」司機瞬間就火氣上升，要跟工讀生理論，雖然有紅衣員工來勸架，司機還是抓住工讀生衣服，直接連揮數拳，造成工讀生左臉紅腫。

柯福來表示，由於傷害罪屬於告訴乃論，被害人不願提出告訴，基於杜絕暴力，仍以社會秩序維護法送交裁罰。

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