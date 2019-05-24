竊人力銀行4.6萬筆個資 保險業務勾結業者都被判刑

2019-05-24 20:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕台灣宅經濟商務股份有限公司負責人許哲毓向1111及104人力銀行登載徵人廣告，涉嫌將名下2間公司當人頭借給富邦人壽花巖通訊處處經理陳鐿夫，人才查詢系統的專屬帳號、密碼亦轉交陳男使用，讓陳男得以竊取4萬6千多筆求職者資料，新北地院今依違反個資法判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；許男徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。案發後，陳男已被富邦人壽開除。

2013年10月起，陳男租用台灣宅經濟商務股份有限公司空間當辦公室，用以招募面試保險業務員，2015年5月，陳男想透過網路人力銀行招募新血，主動向許男提議借用台灣宅公司104人力銀行及1111人力銀行帳戶，以取得封鎖「保險、直銷廠商」求職者個資，刊登廣告費用由陳男買單，再透過發送「誠徵壽險業務員」簡訊，招攬保險業務員以擴大下線及業務量，檢調調查，陳男共在2家人力銀行查詢4萬6千多筆求職者個資，以手抄紀錄下來。

除了台灣宅經濟商務股份有限公司，許男還將妻子為登記負責人的亞太企管顧問有限公司在網路人力銀行帳戶的帳號、密碼，一併提供給陳男使用。前年11月，一名黃姓求職者履歷已封鎖保險業觀看，仍收到陳男發送的面試通知簡訊，1111人力銀行得知後向調查局告發，此案才曝光。

審理時，陳男辯稱，在此案爆發前不知道此事違法，先前也曾借用其他公司帳號瀏覽104人力銀行，當時是賠錢了事，不知道還會觸犯刑法，如果知道，才不會拿自己的前途開玩笑；許男也說，基於朋友情誼，借人力銀行帳號、密碼供陳男使用，不清楚其使用目的，也未收取報酬。

但法官勘驗兩人LINE對話記錄，發現陳男使用人力銀行帳戶發生問題時，便會請許男幫忙處理，許男也會以電話回應或進入人力銀行網站查看，遭人力銀行質疑時，許男也回傳陳男：「帳號關閉、避避風頭」、「冷處理」等語，足證許男知道陳男非法蒐集求職者個資。

兩人雖與104與1111人力銀行達成和解，獲具狀撤告，但法官認為兩人犯後飾詞狡辯無悔意，也未彌補被害人損失，因此未予緩刑宣告。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法