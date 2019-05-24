大叔撞倒路邊機車落跑 被揪出還辯「風很大吹倒」

2019-05-24 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子騎車搭載友人外出，行經北屯區一處路段時撞倒路旁停車格內機車，雖然立即停車並與友人一起牽起機車扶正，但未報警卻隨即落跑，警方調閱監視器揪出許男到案時，他一度辯稱「當時風很大吹倒機車」，經警方出具監視畫面，許男才改稱「以為機車沒事才離開」，這下不但吃上違規紅單還得負擔機車維修費用，得不償失。

21歲廖姓車主當天將機車停放在北屯區東山路旁的停車格，準備取車時發現後方的車尾有被撞痕跡，且肇事者未留下任何連繫方式，氣得立即向第五分局交通分隊報案討公道，警方過濾路口監視器發現，當天係一輛機車沿東山路往大坑方向行駛，途中與路邊停放的廖男機車發生擦撞倒地。

事發當下機車騎士與搭載乘客雖將廖男機車扶起並停回原處，但未報警處理也未留下連絡方式隨即離開現場，警方進一步根據機車車牌通知60歲的許姓車主到案，他先是辯稱：「路過時因為風很大才吹倒路邊停放機車，還與同車友人熱心把倒下的機車扶起，根本沒撞到」。

不過警方出示相關的監視畫面，許男見事實擺在眼前才改口坦承「騎過去時有碰到機車，看機車又沒怎樣才未報警離開」；分隊長李建興表示，根據道路交通管理處罰條例第62條，肇事無人受傷或死亡未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰款，並吊扣駕照1到3個月，將針對許男違規行為開罰。

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