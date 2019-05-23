買萬華土地爆糾紛 朱國榮被告發掏空龍邦公司

2019-05-23 13:08

〔記者錢利忠／台北報導〕身陷掏空等多案的國寶集團大股東朱國榮，日前才因涉嫌炒作松崗股價，而被台北地檢署諭令1億元交保；今天又被1名萬華區的李姓女地主淚控，指朱國榮假借合作開發之名，騙走她名下位於北市西園路上4筆共上百坪土地，由於該案已獲士林地檢署不起訴確定，李婦改告發朱國榮等人，涉以高於市價的價格，掏空取得該土地的龍邦公司，此案現由台北地檢署調查中。

據悉，李婦告發後，檢方已指揮調查局台北市調查處，以告發人及證人身分，約談李婦說明。

李婦今與劉姓表弟一同現身控訴，其指控的土地位於北市西園路、莒光路口的黃金地段，4筆土地佔地將近200坪，該地原為台北市女警隊（現北市婦幼警察隊）舊址，直到政府將地歸還地主後，2006年9月，劉男找上朱國榮協助，雙方簽署土地合作開發協議書，計畫開發。

劉男指控，他與朱國榮旗下的恆輝不動產開發簽土地合作開發協議書後，朱國榮要求他在合約上簽字，付了該土地所抵押的債務將近4千萬元後，該土地就被轉手給了恆輝，等到他察覺異狀後，向法院聲請當時只是「信託」給而非「買賣」，但已為時已晚。

劉男曾向士林地檢署對朱國榮等人提出背信等告訴，但士檢認為，該土地當時的市價僅3至4千萬元，朱國榮旗下公司既已支付將近4千萬元，形同已付清購買該土地的價款，認定朱國榮等人罪證不足，予以不起訴，該案經高檢署駁回再議後已確定。

李婦及劉男指控，士檢既然已認定該筆土地只值不到4千萬元，而最後朱國榮旗下的龍邦公司取得該筆土地後，已是第5手，價錢被拉抬至1.5億多元，該土地中間經過龍邦前董事張孝明、恆輝執行長黃銘豐之妻陳麗華、朱國榮前妻劉慶珠、劉慶珠名下福座公司，最後才過戶至龍邦，質疑朱國榮以高於市價的價格，取得該土地，涉嫌掏空龍邦，為此改告發朱國榮等人涉違反證券交易法之特別背信等罪。

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