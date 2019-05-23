「斬首」陽明山蔣介石銅像 獨派人士判6月

2019-05-23 13:07

〔記者楊國文／台北報導〕陽明山國家公園的蔣介石銅像，前年遭主張早日實現轉型正義的68歲獨派人士郭志剛「斬首」，並噴上「228元凶殺人魔」字樣，法院開庭時，他供稱要把蔣公銅像頭部帶回家當尿壺，一審依攜帶兇器竊盜罪判他八月，高等法院審理認為，郭男所為已超越言論自由範疇，而此銅像已被北市府領回修復，郭也表達賠償和解意願，今改判6月徒刑，可易科罰金18萬元，可上訴。

郭志剛於前年4月凌晨和同夥持鋸子、菜刀等物，前往陽明山公園花鐘廣場，砍斷蔣公銅像頭部，並噴紅漆寫上「二二八元凶」、「殺人魔」，再捧著斷頭拍照上傳臉書。

檢警循線查出是獨派團體台灣建國工程隊犯案，郭志剛到案認罪，聲稱是呼應台南八田與一像遭砍頭，將用這顆蔣介石的首級，向台灣水利之父八田君獻祭。郭還說，此蔣介石像頭部是台灣重要的歷史文物，想保留作為當天行動藝術的紀念，要帶回家作紀念，當做尿壺使用」，並稱「期待台灣趕快獨立建國，建立二二八事件紀念館後，再損贈出來供展覽」。

士林地院依攜帶兇器竊盜判他八月，上訴後，高等法院審理指出，郭男表達對蔣介石生平不滿，而鋸除該銅像頭部，但作法已與立法者透過促進轉型正義條例所欲彰顯的價值違背，無法阻卻違法，已逾越言論自由範疇，觸犯攜帶兇器竊盜罪，審酌此銅像已被北市府領回修復，此銅像是以特殊青銅焊接打磨、特殊青銅焊接五金、施工架設搬運，需支出６萬元修復，郭雖也表達賠償和解意願，但尚未就金額達成共識，今改判郭６月徒刑，可易科罰金18萬元，可上訴。

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