2稚子命喪火窟 傷心父重返現場

2019-05-23 10:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉泰山村昨晚發生民宅火警，造成一對4歲、6歲的小兄弟不幸死亡，從火場拉出孩子的傷心父親，今（23日）天上午9點配合火場調查重返現場，難過得幾乎說不出話來，由於家境不好，已經有民眾向縣府聯絡表達捐款意願。

事發在昨晚8點多，警方調查，當時75年次的林姓父親在房間睡覺，2個兒子在客廳玩，後來被濃煙嗆醒，屋裡一片黑暗，他爬出前門，試圖滅火不成，也不知孩子在哪裡，於是到對街找正在上班的妻子回來，鄰居也趕來幫忙報警，林父最後拉開屋後的窗戶鐵條，把小兒子、大兒子拉出來，可惜已無生命跡象，消防局將其送醫仍不治。

屏東縣消防局火調人員今天上午回到現場，男童父親和親友重返現場十分傷心，表示當時也不知道為什麼起火，沒有抽菸也沒有看電視。消防局指出，起火原因還要進一步調查。

男童父母都是原住民，分別來自三地門鄉馬兒村、安坡村，父親是馬兒大頭目的孫子，以打零工為生，母親晚上都在檳榔攤上班，家境並不富裕。

鄰居表示，2兄弟很活潑可愛，常到母親工作的檳榔攤玩，哥哥很照顧弟弟，還會餵弟弟吃飯，發生憾事，令人不捨。

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