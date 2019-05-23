有夠血汗 詐欺集團全年只休「這幾天」…

2019-05-23 00:10

〔記者王捷／台南報導〕詐欺集團追查困難，台南地檢署希望銀行、檢警能夠三方合作，在第一時間就透過銀行攔阻詐騙，檢方釋出詐欺集團的習慣及手法，目前最常見的分別是「假冒檢警」、「假冒親友」及「解除分期付款」，最特別的是，這些歹徒全年幾乎無休，只在過年休息，原因竟是擔心有年輕人出現在老年人身邊，提醒被害人遭騙！

檢察官依據警政署資料，歸類了目前較常見的3種詐騙方式，比如「假冒系列」都在上班日的上午10點開始，到下午3點半間，年齡層是50到70歲，金額大約在20萬上下。而在「解除分期付款」的詐騙模式中，歹徒通常會利用銀行正理帳目時間，約3點半以後才會開始犯案，讓民眾在上當後無法立即察覺。

另外，在解除鎖定帳戶的詐術中，共同點是車手在騙取到銀行帳戶後，會以話術欺騙被害人更改帳戶密碼，並將所有騙來的銀行帳戶改為同一密碼，讓詐騙集團當作人頭帳戶，交給車手提領贓款。

因此，檢方希望能與銀行公會與在地銀行協調，除了遇到符合受騙年齡、要匯大筆款項的民眾能多注意，也提出許多想法，例如在匯款前是否能刷身分證條碼、在匯款前能播放短暫的影音，讓受害者能知道自己陷入圈套中，更特別是也許能參考日本，在ATM裝設訊號阻斷器，因為詐騙歹徒會要求被害人不要掛斷手機，指示被害人匯款。

警方則提出，在實務上被害人被騙後，警方希望能盡速調閱監視器畫面，查看車手犯案路線，不過，部分銀行希望警方能先以公文發函，再轉交總行，需要2、3個工作天，但是這時車手早已逃離，讓線索斷線，希望銀行能配合警方調閱監視器的速度。銀行公會則指出，會列入公文請各分行參考。

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