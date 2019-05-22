蝦米？星國情侶涉來台殺嬰 新加坡還沒立案偵辦

2019-05-22 23:34

〔記者吳政峰／台北報導〕新加坡情侶王男和郭女2月來台產嬰，涉嫌殺害親生骨肉後逃回母國，經媒體大篇幅報導，引發星國軒然大波，但我國法務部至今尚未收到新加坡政府的司法互助請求，研判他們還沒立案偵辦，女嬰恐難以瞑目。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明22日指出，事件發生至今3個月，未收到星國政府的任何司法互助請求，也沒看到該國檢警單位對此有任何動作，研判尚未立案處理，可能原因為案發地在台灣，新加坡只有人卻沒有證據，因而沒有進一步動作，

蔡秋明表示，女嬰的死因尚未出爐，待正式檢驗報告出爐，檢方掌握了確切證據，再看看星國政府的下一步怎麼做。

至於上月底發生的伊拉克男子朱姆厄為了奪子，來台絞殺岳父母一案，法務部表示，目前掌握的線索是朱姆厄訂了伊拉克、日本之間的來回機票，但他返回伊國之後，至今尚未回到日本，該如何將他繩之以法，考驗各國政府的智慧。

法務部指出，我國與伊拉克幾無聯繫，在當地也沒有外館，只能夠過鄰近的外館人員轉達此事，依照國際慣例，政府不會把自己的人民驅逐出境，且伊拉克的法律也沒有可把本國人引渡至外國受審的規定，因此得靠雙方之後的協調來研究如何處理本案。

另外，軍火商汪傳浦雖然死亡，但生前涉及的幻象2000戰機採購弊案、拉法葉艦弊案及海軍前上校尹清楓命案，犯罪所得高達9億美元，目前還被扣在瑞士銀行中，檢方聲請沒收獲准，汪傳浦的家人雖然也因案被通緝，但仍委請律師提起抗告，案件現還在最高法院，法務部表示，最高法院若駁回汪家人的抗告，即可向瑞士銀行聲請發還該筆高達台幣約273億元的款項。

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