七河局工程司執行公務遭打傷 友人：他就是太正直

2019-05-22 08:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕第七河川局蔡姓正工程司，16日執勤過程遭廠商以球棒毆打成傷，引發立委黃國昌關注，但整起案件，這名工程司始終低調處理，屏東警方也到昨天才得以釐清案情，一名屏東友人透露，「他就是處事太正直又愛護自家單位！」

據了解，這起「東門溪排水改善工程」位在上游處，總工程款約一億五千萬，因粘土性質的土方價值低，加上公部門相關規定多，已有不少東門溪整治廠商倒閉，謝姓承包商日前因七河局工程小組督導，被檢查出不少需改善缺點，工程被迫暫停，改善後才能復工。

負責這段工程監督的蔡姓正工程司，16日特別南下了解工程進度，實際看完工地後，雙方回到工務所協調，因雨季已經到來，謝姓包商希望能夠儘快復工，但蔡姓工程司堅持需按程序進行，雙方始終無法達成共識，謝姓包商一氣之下才拿球棒毆傷蔡姓工程司，但事後相當後悔。

蔡姓工程司由恆春消防分隊送醫後，因手骨碎裂、腦震盪等傷勢，在恆春南門醫院低調住院兩天，據內部爆料者指出，第七河川局高層當時便知道此事，曾詢問受傷蔡姓工程司希望如何處理，但蔡稱要私下和解，沒想到後續被立委爆出，他一度還不願到警局製作筆錄。

恆春友人們透露，蔡姓正工程司受傷時，大家曾想送餐到病房，卻都被他拒絕，堅持手指受傷還能走下樓買飯，大家為他抱不平時，也堅持不願意讓事情曝光，就怕事情會影響到單位的形象，甚至影響長官的升遷，沒想到仍被人投訴給立委。

一名親近的友人說，蔡姓正工程司早年曾在恆春擔任私人營造公司的工程技師，當時就相當正直，相關廠商要請吃便飯都嚴詞拒絕，與相關廠商洽公只願意吃便當，當時就讓當地業者印象深刻，認為他是當公務員的料，果不其然很快就考上七河局。

至於打人的謝姓承包商，工程業界人士說，謝在恆春半島也承包不少工程，但眼光或運氣似乎不太好，幾項工程都有卡關停擺狀況，雖然脾氣急躁草莽些，但絕非什麼「黑道」，或許是工程進度延宕形成鉅額虧損，一時情急才會毆打公務員鑄成大錯。

整起案件爆發後由屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，屏縣警局組成專案小組調查後指出，已通知謝姓包商及蔡姓正工程司等雙方當事人，到恆春完成調查筆錄，依妨害公務及傷害等罪嫌依法究辦，公務員執行公權力不容挑釁，依法嚴辦絕不寬貸，但強調全案與黑道無關，也針對轄內公共工程全面清查，不容有不法集團在轄內從事不法暴力行為。

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