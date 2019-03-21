二房東轉租變凶宅 判賠屋主100萬

2019-03-21 17:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市黃姓女子投下220萬元，買下鼓山區房子裝潢，再以5千元月租給李姓男子，李男卻違反租賃契約當起二房東，私下將房屋轉租給蔡姓男子，不料，蔡男於去年3月在屋內燒炭自殺身亡，黃女不堪新屋變凶宅，怒告李男求償100萬元，高雄地院審理後全數判准賠償。

黃女指2016年以220萬元價格，在鼓山區買下一戶房屋，花了35萬元重新裝潢，隔年底將房屋以每月5千元租給被告李男，合約明訂租期1年，李男不顧不得轉租的約定，竟將房屋轉租蔡男（31歲），蔡男卻於去年3月於屋內燒炭自殺死亡，害她的房子瞬間變成凶宅。

高雄地院審理時，被告李男未請假也未到庭，黃女提出被告在電話內承認轉租的錄音、租賃契約，法官函詢高市不動產估價師公會，確認高市鼓山區房屋發生屋內有人燒炭自殺身亡事件，確實會造成房屋市價貶損，黃女主張貶損金額為100萬元，法官認為合理，李男又未到庭表達意見，故全數判准，仍可上訴。

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