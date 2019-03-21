桃園市議長邱奕勝被控貪污案 無罪定讞

2019-03-21 17:25

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍桃園市議長邱奕勝，被檢方指控2004年擔任副議長期間，指示女助理曹君萍蒐集不實發票及收據，詐領公款72萬多元；一審將邱、曹各判刑8年、3年8月，但高院更一審去年5月改判邱奕勝無罪，曹女改判1年8月與4月，檢方上訴，最高法院今駁回上訴定讞。

檢方起訴指控，邱男從2002年3月1日擔任副議長，而約僱人員曹女則派任到他辦公室，負責他的行程、文書、交辦事項及相關費用的請領核銷，甚至持有副議長的職章獲機要祕書授權自行蓋章，她認有機可趁，即蒐集她個人或家人消費的發票偽造公款支出。

判決指出，曹女假稱受到副議長邱奕勝的指示，在2004年到2006年間填寫不實的物品採購申請單送核，將不實的發票及收據貼於憑證用紙上，並虛構的便箋或餐敘人員名單，再蓋副議長職章，交送會計室請領公款，詐得72萬6994元。

桃園地院一審依公務員利用職務上機會詐取財物罪將邱、曹各判刑8年、3年8月。

但高院更一審認為，曹女指控受到邱男指示，但她的自白前後不一且有多處瑕疵，檢方又沒有提出其他證據佐證犯罪，因此將邱奕勝改判無罪，曹女改依連續詐欺取財罪判刑1年8月，另依一件詐欺取財罪判刑4月。

檢方不服而提上訴，最高院今認為原審判決沒有違誤，駁回上訴確定。

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