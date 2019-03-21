嘉縣商業會理事長遭爆傳妻私密照給友人 雙方調解破局

2019-03-21 14:18

〔記者王善嬿／民雄報導〕32歲嘉義縣商業會理事長張景皓，遭爆料將夫妻閨房內私密照傳給友人，赴美旅遊期間還呼麻及到賭場玩樂，且外遇導致妻子流產等行為，也因此導致原訂4月的喜宴無法進行，女方向張提出離婚並要求精神撫慰等賠償，私下協調不成，今雙方向嘉縣民雄鄉公所調解委員會申請調解，然而討論不到1小時就破局。

今調解會張委由律師邱皇錡代表出席，施女由鄭姓乾爹、乾媽出席，鄭某說，律師指控女方提供不實內容給媒體，但他們拿出相關證據給調解委員，證明所說並非不實；元月底就跟張某提出離婚要求，並給付800萬元精神、名譽等賠償金，還有每個月5萬元贍養費直到女方再婚等，律師卻表示只給付20萬元賠償金，讓他們無法接受，將循司法途徑提告民事、刑事訴訟。

邱皇錡表示，為避免激化對方對立，當事人才委由他代表調解，因調解金額差距過大、調解結果不成立，但唯一共識是夫妻小倆口都有私下協商，只是金額未談妥，導致女方無法諒解。

邱皇錡說，女方提供的LINE傳訊對話截圖，從上面看起來並無他們所控的散播私密照、外遇、呼麻等，上賭場跟每週上夜店，並沒有他們所說的誇張，只是去美國旅遊時體驗、參觀，並不為過，是否也提出訴訟還在評估中，如有機會還是希望挽回婚姻。

施女說，當時在公會活動上認識先生，對方殷勤追求，去年7月登記結婚，到今年4月才剛要交往滿1年，不料就發現先生將她私密照傳給友人，相信任何女性都難以接受，且她流產後鮮少表達關心、也沒安慰她，甚至緊打電話道歉，元宵節她提出申請調解，先生才當面跟她說「我錯了」，令她寒心。

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