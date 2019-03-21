謝亞軒無照飆速撞死3人只願賠150萬 死者家屬氣拍桌大罵…

2019-03-21 13:20

〔記者張文川／台北報導〕22歲男子謝亞軒去年10月在傍晚下班尖峰時間，與友人黃佑呈分開2部租來的轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段上無照飆速，謝亞軒的轎車失控衝進騎樓，撞死3人，2人被依公共危險致死罪起訴；台北地院今開庭前先安排調解，謝亞軒應死者家屬要求當場對死者遺照磕3個響頭，但並未提出自己的方案，而是由謝母表示願意幫他付3條人命各50萬元；死者家屬不願接受，氣得一度作勢要用保溫杯砸謝男，對謝母說：「300萬買妳兒子的命，妳要不要？」

去年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃男駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路狂飆至南京東路4段，謝亞軒違規開上公車專用道，為閃避安全島而急速90度右轉，車身失控衝撞進騎樓，撞死3位行人。

謝亞軒目前仍在押，今被提訊出庭，與母親一起參與調解，黃姓夫婦的長子在調解庭內用手機秀出父母生前合照，要求謝亞軒當場磕3個響頭，謝亞軒起身下跪磕頭，口中喃喃說「對不起、對不起」，但未親口提出賠償方案，由律師代為表示謝母願意賠償3名死者共150萬元。

死者黃姓資源回收夫婦的長子聞言氣得拍桌，一聲巨響連調解室外都聽得一清二楚，他認為謝家根本只是在敷衍，怒斥要把謝「關到死、要你一輩子活在懺悔裡」，他還一度抄起手頭的保溫杯作勢要砸謝亞軒，他說謝家人事發後一通電話、一句道歉都沒有，連具體的和解方案也沒有，希望法官趕快判刑，判刑前不要交保，「否則不定時炸彈不知道又要害死多少人」。

另一死者大樓保全的妻子哽咽說，謝男是累犯應該判重刑，3條人命不能150萬就打發了，根本感覺不到對方誠意，「他兒子的生命才寶貴，別人的生命就像狗屎一樣！」調解不歡而散，死者家屬都未提出對應的求償方案。

調解破局後，法官開庭，死者家屬已離開法院而未到庭，法官調閱調解筆錄，詢問謝亞軒為何沒有提出自己的賠償方案，反倒是讓母親提出，這要如何看出謝的悛悔之意？蒞庭檢察官也直言：「3條人命只賠150萬也太誇張了吧」，請辯護律師多幫忙協調爭取提高金額。律師答稱是否有第2次調解的機會，要看被害人家屬的意思。

至於案情，謝亞軒自認只是過失致死罪，而非刑度7年以上至無期徒刑的公共危險致死罪，強調他沒有在飆車競速，當時只是想跟車，沒有想那麼多，「我平時不是這樣開車的」，法官再問他知不道這樣開車很危險？ 他仍回「沒想這麼多」。

台北地檢署案發後已依犯罪被害人保護法，先行支付112萬元補償金給被害人家屬，北檢再向加害人謝亞軒提告求償，現由北院另案審理中。謝亞軒的強制險出險600萬元，保險公司也已先墊付給被害人，並訴請謝男賠償。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/