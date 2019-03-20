山老鼠雇女移工盜伐 警查出證物女嫌犯辯不知情

2019-03-20 15:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣警察局竹崎分局接獲民眾舉報，有一山老鼠集團在阿里山鄉林班地流竄，集團雇用外籍移工上山盜伐林木，經警方埋伏守望，18日上午在豐山村阿里山事業區165林班產業道路，攔查一名本國籍的胡姓越南女子，胡女遭攔嗆警「有證據抓我啊」警方在其背包、車上查出珍貴林木塊，胡女立即改口「不知情」，因人贓俱獲，警方依違反森林法移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，胡女平日擔任運輸補給、接運外勞工作，去年至今在深夜時段曾被聯合稽查小組攔查，且胡嫌每次使用不同車輛、利用深夜時分穿梭山路，胡嫌還曾當面嗆警，「等你們捉到再說、你們又沒查到我違法」，十分囂張。

本月初有民眾在阿里山鄉豐山村登山，目睹山老鼠雇越南外勞揹運木頭，警方獲報了解，該集團在監控名單之列，經不定時監埋伏守望，18日上午10點多，在豐山村阿里山事業區發現胡女駕駛黑色小客車，形跡可疑再度將她攔下稽查，車上4名男子在警攔查時突跳車逃逸，警方並在其車上查到台灣扁柏樹瘤，胡女背包裡放有2塊、約1.8公斤重台灣扁柏樹瘤，證據確鑿讓胡女百口莫辯，否認說不認識逃逸男子、不知道車上有扁柏樹瘤。

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