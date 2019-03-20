恐嚇21歲舍友逼付60元影印費 判6月易科罰金18萬

2019-03-20 12:59

〔記者楊國文／台北報導〕男子鄭柏堅因觸犯殺人未遂等罪已在監獄服刑，前年鄭被羈押在基隆看守所期間，為影印文件恐嚇年僅21歲的卓姓舍友，嗆自己是黑道份子，「曾把一個人的頭放在排氣管，並催油門，那個人的嘴就大大張著對排氣管」等凶狠行徑，強迫卓男替他支付60元影印費，高等法院今依恐嚇取財罪判6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

現年39歲的鄭柏堅，有殺人未遂、槍砲條例、傷害等前科，另因觸犯違反槍砲刀械彈藥管制條例、恐嚇等罪，被基隆地院判合併應執行9年5月期刑，鄭上訴後被高等法院駁回，目前在宜蘭監獄服刑。鄭因另涉妨害自由案，於2016年3月被寄押在宜蘭看守所。

21歲的卓姓男子於2016年6月3日進入看守所和鄭男同房，鄭男一再嗆聲他是犯下組織犯罪條例的人，有很多槍枝，多次提及之前涉槍砲、殺人未遂等案，卓男聽了之後，心生畏懼。

同年6月6日，鄭男為了要影印自己的申請文件，卻無錢支付，要求以卓男身分填寫「法務部矯正署基隆看守所收容人申請（報告）單」申請自費影印，由卓男支付影印費60元，卓男畏懼鄭的惡勢力，不得不從。卓男事後因向管理人員反應想要換房，管理人員追問之下此事才曝光，卓男決定對鄭男提告。

審理時，鄭男辯稱自己是在跟其他舍友聊天，聊到自己進到看守所的原因，並非刻意要恐嚇卓男，而且有跟卓男表示要拜託他幫忙影印，當時他也答應。

卓男則向法官指稱，自己是台中人，非本地人，一進到看守所就被安排與鄭男住同一間房舍，才剛進去，鄭男就嗆自己是犯組織犯罪條例的人，暗指是黑道份子，還曾拿槍押人吸排氣管廢氣，讓他心生畏懼，才被逼得簽下60元的影印費。

基隆地院認為，鄭男藉屢次恐嚇卓男他涉犯持有槍枝、組織犯罪條例、殺人未遂等案，使卓男心生畏懼，迫使他同意代為支付60元影印費，已涉犯恐嚇得利罪，判他7月徒刑，不得易科罰金。鄭認為判刑過重，上訴高等法院。高院認為鄭坦承犯罪，今改判他6月徒刑，得易科罰金18萬元。

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