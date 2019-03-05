恐嚇議員候選人還逼人吃屎喝尿 10黑幫份子遭訴

2019-03-05 18:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕以黃姓、奚姓男子為首的10名幫派份子，對外以汽車買賣、租賃為業，實際卻受託暴力討債，不但曾到台北市議員候選人龔偉綸服務處恐嚇，還學古惑仔霸佔店面不消費，甚至逼迫債務人喝尿吃屎，行徑囂張，新北地檢署今依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌起訴這10名幫派份子。

起訴指出，2016年9月起，黃姓、奚姓男子自稱是「天道盟太陽會北新莊分會領導人」，吸收陳、蘇、林男等人加入北新莊分會，開設汽車買賣租賃公司，實際業務卻是受託討債，去年4月，黃命陳、蘇、林男向馬姓老翁追討一筆400萬元債務，因聯繫不上債務人馬姓老翁，竟將馬翁兒子帶往廢棄天台毆打，要求父債子償，把馬翁兒子塞進大型塑膠水桶，再逼他喝尿吞犬屎，造成馬男身心嚴重受創。

去年4月，北新莊分會接獲周姓男子委託，指與台北市某議員候選人有200萬元債務糾紛，蘇、林率眾直闖候選人服務處嗆聲，「我們太陽會過來討債！」此外，檢警還查出林男等人，不滿認識女子與酒店職員間有妨害性自主糾紛，率眾到台北市林森北路上一間酒吧，一人一桌霸佔座位，整晚都不消費，還恐嚇店主若不賠償當事人損失，就要讓酒吧從此無法營業。

蘇男等人到案辯稱，只是去了解債務狀況，因對方態度不好，一時氣憤才動手打人逼吃屎喝尿。

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