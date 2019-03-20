醉婦遭撿屍性侵後竟成死屍 暴力男友和撿屍男都判刑定讞

2019-03-20 12:03

〔記者張文川／台北報導〕台南市51歲陳姓婦人5年前泥醉陳屍在汽車旅館套房，檢警循線發現案情不單純，她的同居男友劉聰明前一晚嫌棄她酒醉失態、讓他沒面子，痛毆她一頓、害她後腦勺重擊地板，劉男行凶後憤而離席，劉男的同席友人劉長霖見陳婦不省人事，趁機「撿屍」帶到摩鐵性侵，不料竟成了真屍；二審依傷害致死罪將劉聰明判刑7年半，乘機性交罪判劉長霖3年2月，最高法院今駁回上訴確定。

2014年12月9日晚間，陳婦與在工地打零工的雙劉男和梁姓男友人到碳烤店飲酒用餐，再到卡拉OK店續攤，劉聰明見陳婦不勝酒力醉倒，有失他顏面，竟朝她的臉潑酒、呼巴掌、用腳踩臉想叫醒她，但都沒成功，又用力把她拖下沙發，導致她後腦重重撞到水泥地板。

劉長霖和梁男覺得氣氛不對勁，決定提前結束聚會，劉聰明氣呼呼地率先走人，把女友留給2友照顧，梁男也稱隔天要早起上班而先閃人，劉長霖攔計程車帶陳婦投宿台南市區某汽車旅館，陳婦仍昏迷不醒，他央請運將和摩鐵服務生與他合力將她抬進2樓套房，再脫她衣物性侵得逞，劉男停留1個半小時後自行離去。

隔天中午檢警接獲摩鐵報案，相驗初判是陳婦是酒醉被自己的嘔吐物噎死，但解剖赫然發現她頭部遭重擊、致命傷是顱內出血，生前下體有遭侵入跡象，提升為性侵命案。

檢警循計程車等線索，查出劉長霖涉案，劉男到案後承認酒後起色心性侵她，但自認不是他弄死的，供出前一晚劉聰明曾經痛毆陳婦，有撞到頭，才會致命。

劉聰明只承認有打她臉，否認踹臉、拖人撞地，自認後腦傷勢不是他造成的。但目擊全程的卡拉OK店服務生指證歷歷，且鑑定報告也認為，依傷勢與各處所的相對位置研判，致命傷應是在卡拉OK店造成，而非在計程車、摩鐵搬運途中撞到所致，法院一審至三審都因此認定是劉聰明的犯行導致陳婦死亡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/