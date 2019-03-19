3/19 大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-03-19 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月19日）開獎的第108000030期大樂透、第108000067期雙贏彩、第108000067期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000030期大樂透中獎號碼為「07、16、17、36、47、48，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共25注獲得，每注可得7萬9587元；肆獎共73注獲得，每注可得1萬7521元；伍獎共1469注獲得，每注可得2000元；陸獎共1952注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬9750注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6619注獲得，每注可得400元。

第108000030期49樂合彩中獎號碼為「07、16、17、36、47、48」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共45注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1811注中獎，每注可得1250元。

第108000067期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、10、12、13、17、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共253注中獎，每注可得500元；肆獎共2795注中獎，每注可得100元。

第108000067期今彩539中獎號碼為「02、06、18、34、39」，頭獎摃龜；貳獎共148注獲得，每注可得2萬元；參獎共5499注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2311注獲得，每注可得50元。

第108000067期39樂合彩中獎號碼為「02、06、18、34、39」，四合共注2中獎，每注可得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5608注中獎，每注可得1125元。

第108000067期3星彩中獎號碼為「968」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000067期4星彩中獎號碼為「6235」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網

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