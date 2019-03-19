遺產遭親戚強占妻小也離他而去 獨居男子套麻繩上吊亡

2019-03-19 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區今日傳出一起自殺案。盧姓男子的妹婿登門拜訪，推開倉庫的門赫然發現67歲的盧男吊在樑柱下，已沒有呼吸心跳。現場留有一封遺書，內容提到失去婚姻與土地的盧男感到生無可戀。警方勘驗現場沒有發現打鬥的痕跡，研判應沒有外力介入。

綜合媒體報導，警方表示，死者為淡水當地望族，家族成員大多資產頗豐。而盧男的遺書內容提及，家族分配遺產時，他分到的土地卻遭親戚霸占，糾紛多年仍無法解決。盧男也在遺書中表示，早期政府徵收土地以闢道路，他卻未得徵收補償金，認為自己遭家族欺騙。據了解，盧男雖有妻小，不過妻小已與盧男分居。盧男在遺書表示，為了沒能給家人過上好生活，感到羞愧，所以選擇結束生命。

警方表示，盧男的妹婿今早11點多時拜訪盧男，卻發現沒人應門，他往屋裡走，推開後頭倉庫的門才發現上吊自殺的盧男，嚇得他趕忙報警。由於盧男已明顯死亡，遺體並未送醫，而轉交由鑑識單位調查。

警方表示，死者以麻繩上吊，而從高度研判，其實死者只要腳尖往下便能著地，可見死意堅決。

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