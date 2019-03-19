澎湖海巡隊查扣非法電魚漁船 維護海洋資源

2019-03-19 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府擬開放12海浬CT4〈50噸以上〉漁船捕撈作業，正反意見爭議不休之際，艦隊分署第八（澎湖）海巡隊今日凌晨在小門西北18浬處，查獲『昇睿隆6號』拖網漁船涉嫌以電氣非法採捕水產品案，並將人船帶回偵辦。

澎湖海巡隊調查指出，今日凌晨3時許，PP-10020艇執行「護永專案」巡邏勤務時，配合第十三巡防區雷情系統，在小門西北18浬發現『昇睿隆6號』拖網漁船（CT4），雖未在12海浬內作業，但疑似有非法情事，該艇隨即登檢，查獲洪姓船長等6人，將船艙內電纜附著於拖網繩索上放入水中，使用電氣非法採捕水產品。

經蒐證完整後帶返隊部偵辦，共查扣電纜線約325公尺，各式魚蝦約50公斤，洪姓船長等6人對非法採捕水產品行為均坦承不諱，全案依違反漁業法第48條第1項第3款，移送澎湖地檢署偵辦。

海巡隊表示取締非法漁撈行為，絕對採取鐵腕手段，呼籲漁民朋友們，共同以感恩的心來永續經營海洋資源，不要因為一時貪圖暴利，以身試法，使用毒、電、炸魚等非法方式捕魚，傷害海域生態及造成漁業資源枯竭；另外針對澎湖縣政府有意制訂自治條例，開放CT4〈50噸以上〉拖網漁船進入6海浬外作業，在與中央母法牴觸之際，海巡隊還是會持續加強取締。

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