李新忌日郭新政告羅淑蕾偽證 今不起訴

2019-03-19 12:41

〔記者黃捷／台北報導〕墜樓身亡的台北市議員李新，生前的女友郭新政在臉書上發布一系列「誰摔死了李新」的懸疑影片，指控部分案情與前立委羅淑蕾有關，去年9月28日李新逝世週年，郭親至台北地檢署告發羅涉做偽證、變造證據，誤導法官判決。

郭新政當時指控，法院審理珠寶案時，羅淑蕾把當票下聯，包含騎縫章的部分裁掉，因沒有下聯、沒有她的指紋及身分證字號，所以變成無效的當票，代表這張票是假的，羅等人卻在媒體指控我們偽造當票，事實上變造當票的人是她。

郭並拿出「壹週刊」2016年12月的報導，指李新曾怒批：「羅淑蕾在高院作證時，證詞顛倒黑白，羅織別人罪名，根本就是在做偽證。」她因此依照李新生前的意思，對羅提出了偽證罪的告發。

不過，檢察官歷經半年多的調查，認為雙方只是在案情、證據上認知不同，並無積極證據證明羅淑蕾刻意變造證據，誤導法官影響判決，因此認定罪證不足，今處分不起訴。

這起珠寶爭議是起因於知名珠寶商「沈記玉飾」少東沈昊諺涉利用家族名號，謊稱協助找買家代銷珠寶，向同業拿走2億元珠寶、鑽石及柏金包，到當鋪典當換現金，高等法院認定沈犯下4個詐欺罪，判刑5年4月確定；同案被告郭新政則涉與當鋪業者潘仲達共同偽造假當票，分別判刑4月、3月，可易科罰金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/