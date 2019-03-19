逼車畫面曝光！惡司機持棍闖大學 辯稱「囝仔擋我車道」

2019-03-19 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓計程車司機昨天（18日）與僑光科技大學邱姓大學生，因行車糾紛起爭執，黃姓運將在馬路上逼車，還持鐵棍入侵校內企圖追打學生，引發輿論撻伐，上述逼車畫面於今天曝光，畫面顯示黃男在路上不斷用計程車企圖「卡住」騎機車的邱姓大學生，邱姓大學生提告後，黃男昨天晚間到案說明，他辯稱大學生擋路又不讓道，「我就很生氣」，不過，他自己也知道，持鐵棍入侵校園停車場的行為太過份，警方將於這兩天依恐嚇危害安全罪函送法辦。

昨天曝光的是黃男把計程車開入校園內，持鐵棍下車，徒步入侵僑光科大的地下停車場，企圖追打邱姓大學生，至於他逼車的過程，也被1輛車的後方行車記錄器拍下，並於今天上傳到臉書「台灣職業駕駛違規肇事資料庫」，這段畫面可見黃姓計程車司機，先是尾隨騎機車的邱姓大學生，之後，不斷從左側逼車，企圖「卡住」或逼大學生停車。

這位學生拍打計程車引擎蓋，示意兩車距離太近危險，黃男更生氣，兩度用計程車攔路，邱姓大學生趁隙穿過計程車，進入校內停車場，黃男停車後，持鐵棍入侵校園，進入停車場企圖追打學生，雙方於停車場相會，黃男大聲咆哮，但因現場學生不少，邱男沒有毆打之舉。

上傳畫面的網友也評論說，黃男的行為宛如流氓惡棍，持鐵棍入侵校園，在國外會被視為恐怖攻擊，「大家必須要認知到這個行為的嚴重性。請大家踴躍支持 Uber 直到完全取代傳統計程車！」

中市警局六分局西屯派出所指出，邱姓大學生昨天傍晚於西屯所內報案，對黃男提出恐嚇危害安全罪的告訴，昨天晚間7時許，黃男到案說明，他宣稱邱姓大學生擋道不讓路，「這個囝仔擋住我的車道」，他相當生氣，而有持棍追逐之行，他否認恐嚇，但自知理虧，知道自己持棍闖入學校停車場的行為太過份，西屯所指出，影片中雙方你來我往，黃男逼車等行為，是否援用道路交通管理處罰條例開罰，還需要再研究，至於黃男涉嫌恐嚇危害安全罪，將於這2天函送法辦。

這起糾紛發生於昨天中午，邱姓大學生上課途中，於1處不需要兩段轉彎的路口左轉，當時綠燈亮起，他先禮讓直行車先行，在後面的黃姓計程車司機不耐，猛按喇叭並強行插隊，邱姓大學生不理會，進而引發糾紛，邱姓大學生直接騎入校內停車場，這名惡司機開計程車闖入校內，下車持鐵棍徒步入侵校內停車場，企圖追打邱姓大學生，畫面被另一位大學生拍下，上傳網路而引發輿論撻伐。

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