男子潛入民宅打傷住戶 辯稱好心進屋提醒有人撬門

2019-03-18 20:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子今天凌晨1點多涉嫌潛入桃園區民權路一處民宅，被住戶發現並發生拉扯衝突，警方獲報趕到，徐男還鬼扯辯稱，他本來在民宅躲雨，看到有人要撬門鎖卻撬不開，想要進屋告訴住戶，才會進入民宅。

今天凌晨1點多，桃園警方獲報徐男（26歲）潛入民宅，被發現後脫逃，逃逸過程中推倒鐵桿，害住戶撞上手腳多處擦傷。

桃園警分局景福派出所張赫文、吳宇恆趕往處理，發現徐男被困在民宅內，無處可逃，但他矢口否認潛入民宅要竊盜，他向警方供稱，當時他原來在民宅附近躲雨，卻發現有不明人士想要撬開住戶大門，卻撬不開，沒想到他靠近拉門，門就開了，他於是進入屋內，好心想要告知住戶，才會造成誤會。

警方根本不採信他的說詞，質疑他：「那你怎麼不報警？」讓他啞口無言，住戶也抱怨，他進入屋內後，直闖3樓，怎麼可能是好心？警方訊後已依侵入住宅、傷害等罪嫌，將徐男移送桃園地檢署究責。

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