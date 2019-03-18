騎士飆速帥氣超車 下一秒GG了⋯

2019-03-18 11:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市26歲羅姓男子，前日早上外出訪友，騎車馳騁於苗124縣道中正二路，車速越飆越快，於一個彎道處從左側帥氣超過前方摩托車，隨後又向外飄移，但疑似車速過快加上未注意車前路況，竟迎頭撞上路邊停放轎車，瞬間彈飛重摔，全程被後方機車行車紀錄器錄下，所幸羅男僅輕傷，但恐怕得面對車損賠償。

警方表示，羅男有駕照並未酒駕，16日早上11點正要騎車往頭份方向找朋友，疑因車速過快失控肇事，臉部縫了11針，而該路段限速50公里，但無法依據行車紀錄器影像判斷羅男是否超速，而停路邊慘遭潑及的汽車車損，由於車主尚未到案說明，因此暫不清楚是否向羅男追償。

案發影片PO網後引發網友熱議，有網友為肇事騎士捏一把冷汗，也有人痛批騎士飆車又恍神根本玩命，還有人譏諷看完感覺「很療癒」；巧合的是，案發地的屋主日前剛買一輛中古車，車牌號碼與肇事機車一模一樣，屋主慶幸當時正好開車外出，否則就要受池魚之殃了。

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