獨家》警槍總清查：各式槍械達75579枝 比編制數多5~10％

2019-03-17 10:27

〔記者羅添斌／台北報導〕全國警用槍械究竟有多少？監察院最新的調查報告出爐，包括手槍步槍衝鋒槍及狙擊槍在內，到去年11月底止，全國警用槍械共達75579枝，這個數字比起應配賦數量，多出了5到10％。

警政署也向監察院表示，各警察單位保留約5到10％的控存槍枝數量，是有利於人員增加，槍械維修及新舊汰換等情形的調度使用。

監察院最新完成警察人員服裝及裝備使用的調查報告，根據警政署提報資料顯示，截至107年11月份止，各式槍枝的配賦情形：

（1）手槍：應配賦數5萬7,538枝，現有數5萬8,272枝。

（2）步槍：應配賦數9,518枝，現有數1萬5,355枝。

（3）衝鋒槍：應配賦數1,336枝，現有數1,709枝。

（4）狙擊槍：應配賦數220枝，現有數243枝。

警政署也表示，依照警察勤務規劃及任務需求，配賦個人使用手槍，並於任務狀況特殊時，使用衝鋒槍、步槍及狙擊槍等火力較強大警槍，運用組合警力，達成維護治安、打擊犯罪等警察任務。

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