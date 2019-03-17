吉安深夜火燒厝 重機、轎車燒光光

2019-03-17 00:23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉昨晚（16日）10點50分傳出火警，火勢從1樓竄出，濃煙伴隨火舌向上延燒，李姓屋主第一時間衝出火場，妻子則帶著3名子女及婆婆往頂樓跑，警消獲報後趕抵現場，約20分鐘撲滅火勢，無人傷亡，但屋主停放在1樓的轎車及重機幾乎燒到全毀，起火原因仍由火調人員釐清中。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民說，消防人員到場後，火舌持續竄出，屋主先行逃出門外呼救，屋內仍有5人受困，隊員立即佈水線滅火，同時架梯至3樓保護受困者；而火勢範圍集中1樓，約20分鐘後撲滅。脫困的屋主一家6口意識清楚，都無生命危險。至於起火原因及財物損失，將由火調人員進一步釐清。

火勢撲滅後，警消察看火場，停放在1樓的重機被燒到只剩骨架，一旁轎車也幾乎全毀。附近鄰居說，火災來得突然，發現1樓火勢最大，還不斷向上竄燒，嚇得趕緊大叫屋主逃命，還好火勢迅速撲滅，未波及鄰居，且無人傷亡。

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