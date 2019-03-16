板橋民宅火警119隔空指引 救出9人關鍵通話曝光！

2019-03-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁《新北消防發爾麵》今天公布一段電話錄音與影片，影片揭露了受困火場民眾第一時間與119人員的對話，最後受困火場民眾在冷靜聽從119指揮中心指引下成功獲救。

火警意外發生在凌晨2點，當時民眾及早通報119才沒有釀成更大的災害。據電話錄音顯示，受困民眾剛接通119時語氣非常緊張，通報火災地址後，119指揮中心馬上依據火場狀況指示，讓所有人先移動到離火源最遠的水泥隔間房間，並把門關起來、門縫塞起來，119人員提醒，「千萬不要躲到浴室」。

總共7個大人、2個小孩受困新北市板橋區一處民宅5樓，電話同時，消防隊員也出動救援，經過119指揮中心指示受困民眾打開窗戶、呼救後，消防隊員在此時也抵達火場，119指揮中心再指示受困民眾，大力敲門、製造聲響讓消防隊員判斷救難方向後，順利將所有人救出火場。

影片最後特別感謝，救災救護指揮中心陳哲倫、黃國安，以及救災現場的新北消防員，幸虧他們在第一時間指引民眾逃生、衝入火場救援，才讓這場意外造成的傷害降到最少。

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