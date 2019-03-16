修法聚眾鬥毆3人成罪 NPA署長室：警察保護社會秩序更有效率

2019-03-16 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕「烙人打架怎樣！不然你們警察是能怎樣？罰錢而已嘛！」這樣的挑釁，常令第一線執法警察心裡不是滋味。臉書粉絲專頁NPA署長室，日前針對行政院通過的「刑法修正草案」表示肯定，感謝此次修法能讓值勤的警察們能執法有據、保護社會秩序更有效率。

行政院會14日通過法務部提報的「刑法修正草案」，草案明定「公然聚眾」為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，並將聚眾鬥毆的罰金提高至10萬元。

臉書NPA署長室指出，目前警方處理聚眾鬥毆事件，只要當事人不提告，警方僅能依社會秩序維護法，裁罰2000元至6000元，或是根本不罰，導致街頭暴力行為愈來愈肆無忌憚。另外，草案也規定即使在場聚眾、未動手的助勢者，罰金最高也可罰至8萬元。

對於此次修法，NPA署長室感謝行政院長蘇貞昌、內政部及立法委員們支持。不過仍有警察網友表示，「有錢人罰不怕」、「辣椒噴霧比社維法裁罰還要痛」。

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