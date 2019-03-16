他領補助款存百萬 1通電話全騙光

2019-03-16 17:21

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市六旬李姓男子，長年領取身心障礙者補助款生活，沒想到去年10月間接到電話，稱他因債務涉案，李男果然將4家銀行的金融卡和密碼交給車手，陸續還將基金解約，短短半個月113萬元全被詐光；台北市警士林分局據報，緊急追查半個月，陸續在大桃園地區逮獲5名車手和湯姓車手頭，湯男否認涉案，遭法官羈押至今，李男的百餘萬元仍不知去向。

警方調查，25歲的湯姓男子身材纖瘦，為了掩人耳目，特意穿著厚重衣服，還在腰腹間塞東西，裝成「大肚男」的模樣去ATM提領，警方一路調閱監視器畫面，先逮到他手下包括1名少年在內的5名車手，警詢後依詐欺等罪送辦，由於湯否認犯案，尚有在逃嫌犯，還有串證及反覆實施之虞，法院將他裁定羈押。

警方說，六旬李姓男子領有精神障礙手冊，靠市府每月近萬元的身心障礙者補助款過活，由於他相當節省，每每將補助款扣除基本生活費用，其餘全拿去銀行存，甚至還有筆60萬元的定存基金。

沒想到去年10月29日接到歹徒自稱是台中市政府警察局組長，指他因債務問題，還有案件得處理為由，要他先後將名下4張金融卡及密碼交出，李不疑有他依照指示，每天依著詐騙集團指示，陸續交給車手，通話期間，還被詐騙集團套出有筆定存的基金，又依著指示解約存進戶頭，詐騙集團利用半個月時間，在大桃園地區各地提領，竟將這百餘萬元全部領光。

直到11月14日到銀行刷存摺，發現戶頭餘額全歸零，才嚇得趕緊報案，警方據報，立刻清查李男戶頭，根據提領地點，發現全在桃園市八德、中壢及楊梅等區，於是調閱路口監視錄影，循線逮獲包括湯男在內的6名詐騙車手。

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