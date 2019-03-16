澎湖漁船夾600箱私菸闖關 查緝人員喬裝情侶逮到11人

600箱GOLDEN BRIDGE私菸，市價超過2100萬元台幣。（記者林嘉東翻攝）

2019-03-16 11:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕澎湖籍「和順興6號」漁船，昨天深夜夾藏私菸闖關。海巡查緝人員按兵不動，等私梟開始卸貨才上前抓人，共查獲600箱GOLDEN BRIDGE私菸，並逮獲包括盧姓船長、搬運工11人，訊後將全案依違反「菸酒管理法」函送主管機關裁處。

海巡署北部分署第二岸巡隊與澎湖機動查緝隊，接獲情資澎湖籍「和順興6號」漁船夾藏私菸闖關。「和順興6號」漁船果然於昨天深夜11時許，申報進基隆市正濱漁港靠泊。

未免打草驚蛇，查緝人員喬裝成情侶在正濱漁港斜對面的色彩屋監看，昨天深夜11時30分，見有貨車駛入和平島，才一擁而上，逮捕包括盧姓船長、船員與搬運工共11人。

盧指出，他是在公海巧遇不知名的船隻，商議以30萬元代價載運這一趟。林姓搬運工則說，朋友叫他來搬魚貨，他不知道竟是走私香菸。

海巡人員隨後清點走私香菸共600箱GOLDEN BRIDGE，市價超過2100萬元台幣。

海巡署指出，市場菸品需求大量增加，私梟為貪圖不法暴利，戕害國人健康及民生經濟。民眾若有發現不法可利用海巡署「118」免付費報案電話提供相關線索，全民共同杜絕走私。

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600箱GOLDEN BRIDGE私菸，市價超過2100萬元台幣。（記者林嘉東翻攝）

澎湖籍「和順興6號」漁船，走私600箱GOLDEN BRIDGE私菸。（記者林嘉東翻攝）

海巡署等私梟前來搬運私菸時，一網成擒。（記者林嘉東翻攝）

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