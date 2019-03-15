埋伏郵局搶老婦嫌犯抓到了 劫走38萬全身只剩8萬

2019-03-15 23:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕74歲李姓婦人今天中午到仁武區八德南路郵局領出38萬元現金，走出郵局後被搶，仁武警方晚上火速逮到23歲劉姓嫌犯，他全身只剩8萬元，警方正準備將人帶回偵查隊偵訊。

23歲劉姓嫌犯（無前科）曾從事殯葬業，1年多前離職，他前2、3天向朋友借機車代步，沒想到是拿來當犯案工具。警方初步調查，劉嫌疑涉簽賭負債累累，才會挺而走險。

今天中午12點左右，74歲李姓婦人在仁武區八德南路郵局領出38萬元現金，準備將錢放進機車置物箱時，一名男性突然靠近，搶走她的包包，得手後逃逸無蹤。民眾得知光天化日發生搶案，直呼「太恐怖了！」

李姓被害人向警方說，她因為投資，必須領出現金38萬元，沒想到從郵局走出機車旁，準備將內裝現金包包放進置物箱時，突然有男子出手搶錢，隨後逃之夭夭。

警方根據監視器畫面，發現搶匪頭戴安全帽、黑色口罩，身穿黑色羽絨衣，犯案後騎乘一輛紅色機車沿澄觀路往榮總方向逃逸。仁武警分局找到機車車主，他向警方說機車借給友人代步，警方循線逮捕劉嫌。

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