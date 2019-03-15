暴打虐死「背不出手機號碼」外甥女 惡姨丈判刑17年

2019-03-15 17:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年5月，彰化田尾發生5歲林姓女童遭楊姓姨丈凌虐致死案，追查發現，楊男收養妻子妹妹的女兒之後，經常毆打她，前後多達13次，最後一次因女童背不出手機號碼，竟出拳痛擊頭部，再從高處重摔，導致女童昏迷不治，數百民眾得知，衝到楊男家灑冥紙抗議。彰化地院今日判決出爐，楊男故意對兒童犯傷害罪，共13罪，各處有期徒刑8月，故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑15年，合併應執行刑17年。

根據日前起訴書內容，楊男（23歲）去年5月初與妻子收養女童，楊男不滿女童學習緩慢，經常出手出腳毆打她，幾乎每2、3天就凌虐一次，前後施暴13次。5月22日凌晨，楊男要求女童默背阿姨的手機號碼，女童背不出，楊男竟出拳打頭、拉她撞衣櫥，再把她高處狠摔到床上，連續摔拋多次，導致女童抽搐昏迷，經送醫開刀，仍因身體多處受虐，併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發中樞神經性休克宣告不治。

檢方認為，楊男多次對女童施暴，案發時更加重力道出拳，重擊女童致死，實為惡性重大，依殺人罪、傷害罪嫌將他起訴，並具體求處15年。

法官審酌，被害人年僅5歲，無反抗能力，被告動輒以管教為由傷害，從照片顯示被害人遍體鱗傷，可見生前所受折磨，事後被告坦承犯行，無殺人故意，並非全然無悔意，又考量被告為輕度智能障礙，檢察官就殺人犯行部分具體求刑15年，傷害罪如主文所示之刑，並合併定應執行刑17年。

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