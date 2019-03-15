長榮大房兄弟內戰開打 假處分案首開庭律師攻防

2019-03-15 16:45

〔記者張文川／台北報導〕長榮集團鬧內訌，大房3兄弟鬩牆，法庭戰正式開戰，老二張國明、老三張國政聯手，對老大張國華主導的長榮國際董事會興起訴訟戰，向台北地院聲請定暫時狀態假處分，要凍結長榮國際公司新任董監事於本月23日上任，法官今天開庭；「弟弟派」主張新任董監事選舉程序不合法，應凍結上任，「大阿哥派」認為選舉合法，集團反而因對方提出訴訟才會蒙受損失。法官聽取雙方意見後諭知候核辦，預期會在本月23日之前做出裁定。

長榮國際今年2月11日召開股東會改選董監，由「大阿哥」張國華與柯麗卿連手，在7席董監事中拿下3董1監，二弟張國明、三弟張國政分別以祥陽慈善基金會、政慧發展社福慈善基金會各拿一席董事、張國政親戚作家謝國獻拿下一席監事。

張國明、張國政不滿長榮老臣柯麗卿被推選續任董事長，因此提出5件民事訴訟反制，其中「請求法院指定管理人接管張榮發基金會」已撤回，一件移轉至桃園地院，目前在北院的還有「確認董事行為無效」、「宣告長榮國際2月11日股東會決議無效」2件本訴，以及今天開庭的「凍結長榮國際董監事改選結果」假處分。

張國明、張國政在假處分案中，要求凍結長榮國際上月11日的董監改選結果，禁止新任董監事在本月23日就任行使董監事職權。

雙方昨皆由律師到庭陳述意見，張國明等人的委任律師吳祝春指出，長榮國際是長榮集團的主要控股公司，資產數百億，直接轉投資比例逾20%者就有中央債保、長榮空廚等10家公司，也間接控制長榮航空、長榮海運，若法院未來認定長榮國際本月23日上任的新任董監事不合法，則這些公司的人事指派與決策將會無效，對外交易不確定，可能造成交易市場混亂，影響數以萬計的股東與員工，層面廣泛，損害重大，因此有凍結上任的必要性與急迫性。

長榮國際委任律師林立夫反駁，對方請求空泛浮濫，未具體說明要凍結哪一屆、哪些董監事就任，張國明在2月也有出席參與改選，事後卻提告不承認選舉結果，不符誠信；且未說清楚若假處分不成，張國明等人會蒙受什麼損害，若說「泛長榮集團」可能受損，唯一的原因就是對方提出的訴訟本身，造成長榮航空、海運股價下跌。

林立夫說，現任董監事從2016年上任以來，績效良好，每股盈餘3至4元，反而是張國政出席董事會的比例僅25%，張國明的妻子陳惠珠2016年更是完全缺席，如今卻來聲請凍結合法選出的董監事就任，缺乏正當性；若法院裁准假處分、禁止新董監事執行職務，將使集團群龍無首，嚴重影響公司營運、銀行授信、交易安全、全體股東權益，可能面臨與其他公司立即解約的8億元直接損失，也會影響客戶交易有1億元的間接損害，以及轉投資事業12億元的重大損害，因此不應裁准。

長榮國際另一律師陳錦璇補充，對方聲請假處分所主張的基礎事實是，身兼張榮發基金會、張榮發慈善基金會2基金會董事長的鍾德美，未獲2基金會董事會的同意，就以2基金會法人代表身分，出席長榮國際的股東會；那麼，法律爭執點應是在張國政等人與2基金會、鍾德美之間，和長榮國際並無爭執，2基金會出席長榮國際股東會報到的簽到卡都已封存，可供法院勘驗，以證明選舉程序合法。

吳祝春強調，張國明等人共持有長榮國際近36%股份，新任董事柯麗卿、戴錦銓卻是沒有持股，2人都身兼2基金會董事，柯更是2月11日長榮國際臨時股東會的主席，卻違法將2基金會的選舉權列入計算，造成不正確的選舉結果，不應讓違法的董監事上任；且戴錦銓目前仍是長榮國際總經理，就算法官裁准假處分，也不會影響集團的日常運作，不致於發生對方律師所宣稱的損害。

法官聽取雙方意見後，諭知全案候核辦，近日將做出裁定。

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