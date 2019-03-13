長榮大房內戰 本週五開打

2019-03-13 10:46

〔記者溫于德／台北報導〕「鏡週刊」今日出刊報導，長榮集團創辦人張榮發過世後，由大房全面主導事業，近日卻爆出大房3兄弟內鬨。據悉，「弟弟派」已向「大哥派」提出5件民事訴訟案，但其中一件關於「請求法院指定管理人接管張榮發基金會」，已於昨日撤回；至於最早展開法院攻防戰的案件是「聲請定暫時狀態假處分」一案，「弟弟派」要求凍結長榮國際董監事改選結果，將於本週五首度開庭。

鏡週刊提到，老二張國明與老三張國政認為，大哥張國華遭老臣柯麗卿蒙蔽，不滿柯繼續掌管集團主要控股公司長榮國際董事長，全面提出民事告訴反制。

不過，關於「請求法院指定管理人接管張榮發基金會」一案，已於昨日具狀撤回。鏡週刊指出，張榮發生前創立張榮發基金會與張榮發慈善基金，兩大基金會擁有長榮國際近34％股權，可主導長榮國際大權，而長榮國際又是長榮集團決策中樞，只要掌控兩大基金會，幾乎等於控制整個長榮集團，因此「弟弟派」在高人指點下，要求法院指派管理人，先接管張榮發基金會，以利從老臣柯麗卿手中奪回手中主導權。

至於將在後天上法庭攻防的案件為「聲請定暫時狀態假處分」，「弟弟派」要求凍結上月11日董監事改選結果，禁止被告7人行使董事職權並出任董監事，對象包括長榮國際董事長柯麗卿、個人董事張國華、戴錦銓與法人董事財團法人祥陽慈善基金會、政慧發展社會福利慈善事業基金會，監事則有大哥張國華的妻子楊美珍、作家謝國獻。

此外，「弟弟派」也提出兩件「確認董事行為」無效民事訴訟，其中一件已移轉管轄至桃園地院，另件則排定下週五開庭。週刊指出，「弟弟派」認為，同時擔任兩大基金會董事長的鍾德美，在未獲得基金會董事會同意前，擅自以基金會代表身分，參加長榮國際股東常會並行使股東選舉權，因此提出兩件告訴。

另就尚未排定庭期的「宣告長榮國際2月的股東會決議無效」一案；「弟弟派」基於鍾德美違法出席長榮國際董事會，因此認為上月11日選出董監事與投票結果均不算數，應由法院判決無效。

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