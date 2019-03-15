主人中風裸身倒浴室 汪星人成救援關鍵

2019-03-15 17:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市徐姓男子一整天未到公司上班，同事連繫未果擔心意外報案救助，警方趕抵就聽到徐男飼養的小狗在屋內持續低鳴，有養狗經驗員警知道這是小狗求救叫聲，唯恐延誤救援時機立即破門，驚見徐男趴倒浴室地板上，身體還不斷顫抖，立馬通報消防局協助緊急就醫，經診斷為中風及時救回一命。

台中市第二分局文正派出所當天接獲民眾報案，表示住在北區篤行路上社區公寓的60歲徐姓男同事，整日未見蹤影也毫無音訊，撥打行動及家用電話都無人接聽，公司同事都擔心徐男是否發生意外報警求助，警員顏家彬獲報迅速抵達現場，發現徐男經常穿的鞋子及安全帽都放在門外，大聲敲門呼喊也都無人回應。

但徐男所飼養的貴賓犬卻在屋內持續吠叫，有養狗經驗的顏員直覺並非是警戒聲，反而像是哀嚎求救的感覺，研判徐男應還在屋內，立即連繫徐男弟弟及鎖匠到場，徐弟表示救人第一， 請警方立即破門，未料撬開大門鎖後，發現屋內還有內鎖，眾人確認徐男一定還在屋內。

果不其然，經眾人搜尋後驚見徐男頭向下整個趴倒在浴室地板上，身體不斷顫抖抽搐、週遭還有疑似嘔吐物，顏員立即通報119到場協助緊急送醫，經查徐男家族有中風病史，經就醫診斷他也是因為中風才會昏倒，目前已於醫院治療休養無大礙。

徐弟及徐男同事十分感謝顏員急赴現場救援，成功挽救徐男的性命，表達萬分感激之意，並肯定執勤員警為民服務的付出。

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