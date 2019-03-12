柯基吃飯怪癖 要把拔這麼做才開心 網看傻：沒看過這要求

2019-03-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有柯基犬主人日前在網路上分享一段逗趣影片，表示家中狗狗的嗜好是護食，一定要假裝搶食物牠才開心。影片令網友看了直呼「狗界精神分裂！」

日本一名家中有飼養柯基犬的主人，在Twitter上發佈影片，並無奈表示「家裡的狗愛好是護食，每天必須假裝想搶狗糧，才能討得狗狗高興...」畫面中可以看到主人將手擱在沙發上，柯基卻用他的鼻子將主人的手頂下來，央求主人扮演敵人，主人的右手只好在柯基的飼料附近揮動，狗狗就會發出低吼，甚至朝手吠叫。

主人收手後，將手再枕回沙發，未料柯基不滿足，再故技重施，要主人陪牠玩護食遊戲才開心。令網友們看傻了眼留言「怎麼有這麼無聊的毛孩啊，笑死」、「矛盾的狗」、「這輩子都沒看過這種要求呢」、「我家也有一隻...不跟他搶絕對不吃」、「真的太怪了哈哈哈」、「有人搶感覺比較美味？」等。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/