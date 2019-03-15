可惡狼師！專挑班上瘦小女學生強摸胸臀 11女童受害

2019-03-15 14:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕歐姓男子任職桃園市一所國小擔任班導師，卻涉嫌於去年連續猥褻11位女學生，強摸她們的胸部、臀部、下體，檢方說，歐男專挑身形瘦小的女學生猥褻，欺負她們年小體弱無法反抗，今天偵結已依妨害性自主罪嫌將他提起公訴。

檢方說，歐男（43歲）從2000年起就在國小擔任老師，去年他兼任國小的班導師，卻對女學生伸出狼爪，或趁著教室內沒有其他學生，或利用位置偏僻的資源回收室，先後猥褻11位5年級的女學生，或強摸她們的胸部、臀部與下體，或強吻她們，讓女學生心靈嚴重受創。

歐男色膽包天，檢方調查，他甚至曾在班上仍有其他學生的時候，將女學生帶到教室的角落，用他身體擋住其他學生的視線，就對女學生上下其手。

還好其他學生發現有異向其他老師反映，大園警方才介入調查，但調查過程中，歐男僅供稱與11位女學生熟識，否認犯案。

檢方說，歐男的電腦內有數個幼女、學生為主題的色情影片檔案，顯見幼女與學生等特徵，足以滿足他的性慾。而11位女學生指控歷歷，繪製的資源回收室與教室現場圖與案發情形相同，足堪認定歐男犯行，已依妨害性自主罪嫌將他提起公訴。

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