通緝犯開車鑽巷想逃 衰遇道路封閉被活逮

2019-03-14 22:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蘇姓竊盜通緝犯昨日下午遇警方攔查時，不願配合，還將盤查的警員拖行50公尺。警方調閱監視器，鎖定蘇男車輛，不到2小時便在豐稔街某巷弄間發現蘇男車輛，立刻向前逮捕。熟識該地區巷弄的蘇男逃逸時，遇到修路，車道封閉只能束手就擒。今日上午，警方依涉犯妨害公務、傷害及竊盜等罪，將他移送基隆地檢署偵辦、歸案。

26歲蘇男因犯下竊盜案件，被基隆地檢署發布通緝，昨日下午2時許，他將車輛違規停放在復興路上時，被巡邏警員發現，向前盤查時，蘇男不顧警員的手還拉在車門手把上，直接拖行警員50公尺，強行逃逸。

基隆市警四分局偵查隊，通報警網，並派出偵查佐們前往追查，晚間接獲二分局同仁通報，發現蘇男的車出現在該轄區，已經尾隨到豐稔街41巷口。偵查隊員趕抵現場，準備逮人時，蘇男仍想逃逸，開車衝進巷內，準備從其他巷口逃脫，卻沒料到該處正在施工，車子根本沒辦法通行。

蘇男被捕時還拼命掙扎，企圖逃脫，甚至想出手襲警，幸好經驗老到刑警們，用辣椒水反擊將他帶回偵訊，訊後將蘇男移送基隆地檢署偵辦、歸案。

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