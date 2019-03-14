詐騙又來！這次是印度的神祕富豪要送遺產…

2019-03-14 13:24

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團盜用網路照片，化身成不久人世的印度富豪慈善家Vinay，並透過臉書與基隆一名陳姓男子熟識，Vinay聲稱很欣賞陳的善良與智慧，因此決定將3億美金（約90億元台幣）的遺產贈送給陳，但陳必須先繳交1550元美金手續費；陳不察，前往銀行匯款，幸虧保七總隊第一大隊警方及時攔阻，陳這才發現自己差點落入詐騙集團圈套。

警方表示，50歲陳姓男子平時住在基隆暖暖，他日前透過臉書認識一名自稱來自印度「維拉姆加姆」地區的富豪慈善家Vinay；Vinay告訴陳，他身患重病，不久人世，因為很欣賞陳的善良與智慧，要將3億美金遺產全部送給他，希望陳能將好好運用，照顧弱勢民眾。

陳熱心公益，一口答應，Vinay隨即告訴他，必須先繳交美金1550元（約台幣5萬元）手續費才能匯到台灣；陳不疑有他，日前跑到台灣銀行基隆分行辦理臨櫃匯款。

警方說，陳最近因工作腰部受傷沒辦法行走，因此坐輪椅前來；派駐在台銀的保七員警見狀，上前予以協助。因外匯部門在2樓，員警一路協助幫忙推送並搭乘電梯至2樓，員警與陳閒聊時發現，陳要匯款給一個印度的朋友。

由於平常台灣民眾鮮少匯款到印度，員警進一步追問細節，這才發現是詐騙集團的手段；員警苦口婆心勸說，陳這才恍然大悟。

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