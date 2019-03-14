LINE詐術再翻新 南投縣議員淪為受害人

2019-03-14 11:15

〔記者謝介裕／南投報導〕詐術手法再翻新，令人防不勝防﹗最近有人假藉南投縣議員陳昭煜名義對外行騙，且並非盜取LINE帳號的舊手法，而是冒用其LINE上的大頭貼，藉此移花接木手法取信其楊姓友人，還好在匯款前，其友人基於慎重起見，主動致電給他確認，也才識破這場騙局，免於被騙18萬元後，也向警方報案，警方目前已積極深入偵辦中。

陳昭煜強調，他本人若真的缺錢，要向他人借錢，一定由他親自開口，包括他的妻子、兒女在內等親屬，都不會讓其代為傳話，更何況，他沒有投資生意，每天想的、忙的都是選民服務工作，且花費不多，以縣議員的薪資也絕對足以應付他的日常生活開銷。

陳昭煜進一步表示，昨（13）日下午5時許，其楊姓友人致電給他，一開口便直白問他最近在做什麼生意?有缺錢?當下他被問到有些莫名其妙，彼此進一步溝通後，也才得知有不肖人士打算以他的名義向其友人訛詐18萬元，還好其友人機警進一步查證，才免於受騙、上當。

儘管他也立刻在個人臉書上聲明：「有詐騙集團用我的名字在『賴』騙錢，請勿上當」，問題是，他是公眾人物，許多人也都有他的合照或個人照，難保類似手法不會再發生，因此，陳昭煜除了再度提醒社會大眾，面對不斷推陳出新的各種詐騙技倆時，一定要隨時保持警覺並記得查證以外，也痛斥宵小利用LINE的作案手法，將嚴重影響人與人之間的信任感，一旦犯嫌被逮，司法一定要予以嚴懲。

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