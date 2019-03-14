色狼襲擊！買檳榔竟直接「摸兩粒」

2019-03-14 08:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕竟然大膽襲胸！35歲陳姓男子到新竹市區一間檳榔攤買檳榔，竟色慾薰心，趁店員走到他面前找零時，伸出狼爪襲胸，店家除了報案，也將監視器畫面PO上網，目前警已受理偵辦。

警方指出，一獲報就立刻趕到現場了解狀況，當時陳男疑先問檳榔攤店員可否做朋友，隨後就襲胸。警方依照被害人提供的影像，過濾可疑涉案人，循線掌握陳男行蹤，將他帶回警所偵辦，他承認犯行，供稱該行為是偶犯，事後也感到後悔，警方訊後依性騷擾防治條列將他送辦。

監視畫面中，只見陳男頭戴藍色安全帽、穿著黑色風衣，騎機車到檳榔攤買檳榔，不料店員在找零時，他竟伸出狼爪襲胸，所幸店員機警躲開，反拍了一下陳男的手臂，此時陳男已經騎車逃逸。

之後，店家將監視畫面PO上網路，臉書社團「新竹爆料公社」也提醒網友要小心陳男的不當行為；該貼文引發網友熱議，紛紛留言「買五十送兩粒」、「垃圾等級非常差勁」、「看來他黃片看太多」、「垃圾人」。

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