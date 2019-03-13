真猛！北市消防新兵訓練 他減肥50公斤成焦點

2019-03-13 12:31

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市消防局今日在內湖訓練中心，舉行新進人員職前訓練成果展演，演練紮實而且逼真；其中消防新兵王俊亢在進消防前140公斤，劉昂學進消防前120公斤，雙雙瘦到90、80公斤，體態壯碩健美，成為焦點。

王俊亢身高190公分，大學時期體重高達140公斤，他說在進入消防之後，主要靠著運動、飲食、健身來減肥；爸媽起初也很擔心他加入消防，會不會有危險，但最後被他說服，只告誡他一切安全第一。

劉昂學身高175公分，他笑說自己從小就很愛吃，國小還有在游泳隊，國中沒參加後，體重一路飆高，大學時期大約120多公斤；進入消防之後，立志減肥才知道辛苦，常常半夜被餓醒，拼命跑步也瘦不下來，後來主要靠著重訓，增肌減脂，一路瘦到80公斤，再自己增重到現在的90公斤。

劉昂學說，自己家中是警消世家，爸媽本來希望他去考警察，但是劉昂學認為，比起警察打擊犯罪，消防更能貼近及幫助民眾，所以選擇消防，爸媽一開始也有點擔心他安危，但後來就被他說服，現在也跟他說安全就好。

兩人在此次演練中，負責演練搬運重物的推輪胎演練，輪胎是大型車輪胎，重達60公斤，搬運必須要有強壯的上下肢力量，兩人演練時舉重若輕，展現出鍛鍊後的好體魄。

此外，消防此次演練，還逼真模仿火場閃燃狀況，濃煙密布，火光乍現，也有驚險的繩索垂吊，演練在半個小時後圓滿結束，消防局長也親臨致詞，勉勵新兵。

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