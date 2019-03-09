體重152胖男狠甩85公斤 變身運動型男娶到美嬌娘

2019-03-09 19:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕38歲的黃先生食量很大，從小就胖，一餐吃上5個便當，體重高達152公斤，BMI值破51，屬於超級肥胖，出現三高問題、重度脂肪肝和呼吸中止症，3年前接受縮胃曠腸減重及後來的贅皮整形手術，加上運動健身，成功瘦身至85公斤，身材精實帥氣變型男，症狀不藥而癒，也找到真命天女，去年底完成終身大事。

黃先生小時候會運動打籃球，食量大，吃胖到不能打球，還繼續吃，高中破百公斤後，體重一路飆升到152公斤，平日一餐吃5人份、假日要去吃到飽餐廳，除了血壓飆到180mmHg，罹患重度呼吸睡眠中止症，讓他睡到一半就暫時停止呼吸，白天嗜睡，連開車、工作也時常打瞌睡，非常危險。

黃先生個性樂觀，但是胖到危及生命，曾經嘗試以運動和節食自行減重，從130公斤減到90公斤，最後抵抗不了美食誘惑而失敗，最後吃更多、更胖。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體中心院長黃致錕指出，黃先生除了病態性肥胖，BMI值破51，屬於屬於超級肥胖，胃被撐大、腸吸收超好，只做胃縮小縮手術，難以減重成功，因此合併腸繞道手術，將他撐到1000cc容量的胃（正常人約600cc）切除縮小到100cc，並且將6、7公尺長的小腸節取3公尺繞道，減少胃容量、和腸道吸收。

黃先生接受減重手術後，一餐只要吃半碗飯就飽了，配合騎單車運動，半年就減重60公斤，術後體重一年就瘦到80公斤，幾乎減掉一個成年男子的重量，原本因肥胖被撐大的皮膚也出嚴重贅皮問題，腹部有大型鬆跨的皮游泳圈、手臂嚴重蝴蝶袖，前年後再接受國際代謝形體中心醫師陳彥州進行腹部和手臂360度拉皮整形手術，切除贅皮4公斤。

黃先生減重前後，外型判若兩人，重拾熱愛的運動，騎單身健身，每天騎上60到100公里，去年底完成一日北高單車挑戰，身高172公分維持85公斤的精壯體格，非常健康。他說，減重後精神和體力都變好，追女友不再被打槍，現在娶到美麗嬌妻，並合開餐廳，由於現在食量小又運動，更要注動營養，餐點也都找營養師規劃。

陳彥州提醒，一般減重超過20公斤會產生贅皮問題，民眾減肥時，應攝取足夠的蛋白質、維生素、礦物質和水分，以每週1至2公斤瘦身，不要急瘦，並保持運動，恢復皮膚彈性，減少贅皮產生，但像黃先生超級肥胖減了70、80公斤，只能尋求手術解決。

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